На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 21 грамм.
На подозреваемую было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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