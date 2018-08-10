|
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
|
10 августа 2018, 05:26
|
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
|
10 августа 2018, 05:09
|
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
|
10 августа 2018, 04:44
|
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
|
10 августа 2018, 04:27
|
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
|
10 августа 2018, 03:52
|
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
|
10 августа 2018, 01:59
|
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
|
10 августа 2018, 09:54
|
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
|
9 августа 2018, 11:24
|
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
|
9 августа 2018, 10:27
|
Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти
В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер …
|
5 июля 2018, 08:54
|
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации
Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой …
|
24 марта 2018, 02:12
|
В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 21 января, около 15:00 дня на пересечении улиц Вольской и Воронежской произошло ДТП со смертельным исходом, передает «Комсомольская правда в Самаре» . Автобус 56 маршрута сбил пенсионерку.
«Я сначала увидел автобус на аварийках. Подумал, машину какую-нибудь притерли. …
|
21 января 2018, 04:42
|
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
|
30 декабря 2017, 03:36