5
47
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.              888888  888    888  888   .d8888b.  
           d88P  Y88b               "88b  888    888  888  d88P  Y88b 
           888    888                888  888    888  888  888        
 .d8888b   Y88b. d888  888d888       888  8888888888  888  888d888b.  
 88K        "Y888P888  888P"         888  888    888  888  888P "Y88b 
 "Y8888b.         888  888           888  888    888  888  888    888 
      X88  Y88b  d88P  888           88P  888    888  888  Y88b  d88P 
  88888P'   "Y8888P"   888           888  888    888  888   "Y8888P"  
                                   .d88P                              
                                 .d88P"                               
                                888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz

В пятницу, 10 августа, в областной столице произошла авария с участием общественного транспорта. Напротив дома № 196 по улице Ташкентской в Кировском районе, напротив областной больницы имени Середавина столкнулись трамвай, курсировавший по маршруту № 24 и малолитражка Daewoo Matiz.
10 августа 2018, 09:54
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
9 августа 2018, 11:24
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
9 августа 2018, 10:27
Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти

В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер 
5 июля 2018, 08:54
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой 
24 марта 2018, 02:12
В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку

В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку

Сегодня, 21 января, около 15:00 дня на пересечении улиц Вольской и Воронежской произошло ДТП со смертельным исходом, передает «Комсомольская правда в Самаре» . Автобус 56 маршрута сбил пенсионерку.
 
«Я сначала увидел автобус на аварийках. Подумал, машину какую-нибудь притерли. 
21 января 2018, 04:42
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх