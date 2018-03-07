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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели 

27 февраля 2018, 05:46
Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

25 февраля жителям Самарской области потребовалась помощь спасателей. У жительницы села Бестужевка неожиданно начались роды, и ее было решено срочно везти в Сызрань. Сельчанку повезли через несанкционированную ледовую переправу по Волге на ВАЗ-2112 и «Ниве».

Дорогу сильно замело, и 
26 февраля 2018, 12:39
Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду

14 февраля, несмотря на День всех влюбленных, умудрилась повздорить семейная пара из Тольятти. Мужчина был крайне возбужден и решил прогуляться по Волге, чтобы «поостыть». Через некоторое время жена отправилась искать супруга. Женщина пошла по волжскому льду и вскоре поняла, что 

15 февраля 2018, 12:15
Из-за нескольких ДТП на Обводной дороге в Тольятти пришлось ограничить движение

Из-за нескольких ДТП на Обводной дороге в Тольятти пришлось ограничить движение

Обрушившийся 5 февраля на Самарскую область снегопад осложнил дорожную обстановку в регионе. Непогода спровоцировала сразу несколько крупных аварий. Одна из них случилась на Обводной дороге в Тольятти в районе улицы Новозаводской. Сначала там столкнулись грузовики, а позже участниками происшествия стали 
5 февраля 2018, 02:35
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