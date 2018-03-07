Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и врачи.
Переговоры с нарушителем спокойствия длились несколько часов. За это время несколько раз возникала опасность, что мужчина упадет. Он был явно не в себе, и никого не хотел подпускать близко.
Разрешить ситуацию помогла хитрость спасателей. Они подошли к мужчине поближе, и под предлогом того, что хотят «закурить» смогли затащить тольяттинца в безопасное место.
«Что заставило мужчину забраться на балкон 16 этажа установить так и не удалось. Пострадавший был передан сотрудникам полиции, которым предстоит выяснить все подробности данного происшествия», - рассказал директор ЦГЗ Андрей Дербенев.
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