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В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.
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26 июня 2016, 01:38
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В 2016 году в Самаре откроется многофункциональный вертолетный центр «Хелипорт»
Об этом заявил председатель совета директоров компании "Хелипорты России" Александр Хрусталев, пишет ТАСС. Объект создадут на базе военного аэродрома "Кряж".
Предполагается, что на «Хелипорте Самара» будут располагаться аэроклуб, авиационно-учебный центр по подготовке пилотов, секции для занятия авиаспортом, сертификационный …
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25 октября 2015, 12:09
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В Тольятти на улице Ушакова насмерть разбился мотоциклист
Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 31 июля, рядом с драматическим театром "Колесо" на пересечении улиц Ленинградской и Ушакова Центрального района Тольятти. Как пишут очевидцы из группы «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», мотоцикл выехал на красный свет и врезался в заднюю часть автомобиля. …
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1 августа 2015, 02:51
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В Белоруссии разбился самолет «МиГ-29»
Сегодня, 11 ноября, около 13:30 по московскому времени в Брестской области потерпел крушение военный «МиГ-29». Это произошло во время планового полета. Летчик катапультировался, он не пострадал.
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11 ноября 2014, 05:45
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В Самаре рабочий разбился насмерть при падении с 5-го этажа
Самарские следователи начали проверку по факту гибели 48-летнего каменщика. Рабочий разбился насмерть при падении с 5-го этажа дома на ул. Балаковской, 20.
Несчастный случай произошел в четверг, 18 сентября, в двенадцатом часу дня во время строительных работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила …
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19 сентября 2014, 11:36
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Аэродромы сдадут в концессию без конкурса
Минтранс опубликовал для общественного обсуждения пакет поправок в законодательство, позволяющих правительству без конкурса сдавать в концессию аэродромы в крупных аэропортах, сообщают "Ведомости". Таковыми предлагается считать аэропорты с пассажиропотоком свыше 5 млн пассажиров в год. Таких в России четыре: московские «Домодедово», …
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5 февраля 2014, 11:18