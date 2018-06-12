9
24
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888b    888  888                     .d8888b.   888888b.    888      
           8888b   888  888                    d88P  Y88b  888  "88b   888      
           88888b  888  888                    888         888  .88P   888      
  .d88b.   888Y88b 888  888888  88888b.d88b.   888d888b.   8888888K.   888      
 d8P  Y8b  888 Y88b888  888     888 "888 "88b  888P "Y88b  888  "Y88b  888      
 88888888  888  Y88888  888     888  888  888  888    888  888    888  888      
 Y8b.      888   Y8888  Y88b.   888  888  888  Y88b  d88P  888   d88P  888      
  "Y8888   888    Y888   "Y888  888  888  888   "Y8888P"   8888888P"   88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.
26 июня 2016, 01:38
В 2016 году в Самаре откроется многофункциональный вертолетный центр «Хелипорт»

В 2016 году в Самаре откроется многофункциональный вертолетный центр «Хелипорт»

Об этом заявил председатель совета директоров компании "Хелипорты России" Александр Хрусталев, пишет ТАСС. Объект создадут на базе военного аэродрома "Кряж".

Предполагается, что на «Хелипорте Самара» будут располагаться аэроклуб, авиационно-учебный центр по подготовке пилотов, секции для занятия авиаспортом, сертификационный 
25 октября 2015, 12:09
В Тольятти на улице Ушакова насмерть разбился мотоциклист

В Тольятти на улице Ушакова насмерть разбился мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 31 июля, рядом с драматическим театром "Колесо" на пересечении улиц Ленинградской и Ушакова Центрального района Тольятти. Как пишут очевидцы из группы «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», мотоцикл выехал на красный свет и врезался в заднюю часть автомобиля. 
1 августа 2015, 02:51
В Белоруссии разбился самолет «МиГ-29»

В Белоруссии разбился самолет «МиГ-29»

Сегодня, 11 ноября, около 13:30 по московскому времени в Брестской области потерпел крушение военный «МиГ-29». Это произошло во время планового полета. Летчик катапультировался, он не пострадал.
Специальной комиссии предстоит выяснить причины произошедшего. На место падения самолета выехала следственная группа Следственного 

11 ноября 2014, 05:45
В Самаре рабочий разбился насмерть при падении с 5-го этажа

В Самаре рабочий разбился насмерть при падении с 5-го этажа

Самарские следователи начали проверку по факту гибели 48-летнего каменщика. Рабочий разбился насмерть при падении с 5-го этажа дома на ул. Балаковской, 20.

Несчастный случай произошел в четверг, 18 сентября, в двенадцатом часу дня во время строительных работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила 

19 сентября 2014, 11:36
Аэродромы сдадут в концессию без конкурса

Аэродромы сдадут в концессию без конкурса

Минтранс опубликовал для общественного обсуждения пакет поправок в законодательство, позволяющих правительству без конкурса сдавать в концессию аэродромы в крупных аэропортах, сообщают "Ведомости". Таковыми предлагается считать аэропорты с пассажиропотоком свыше 5 млн пассажиров в год. Таких в России четыре: московские «Домодедово», 

5 февраля 2014, 11:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх