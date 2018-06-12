В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.

… В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Каксо ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.