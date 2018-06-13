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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области

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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

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От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

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8 июня 2018, 03:00
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области

В Самарской области МЧС распространило предупреждение об ожидаемом ухудшении погодных условий. В ближайшие часы местами в регионе может усилиться ветер и пойдет град. При такой погоде на улицу лучше не выходить, предупреждают спасатели. Людям, которых непогода застанет на улице, рекомендуют 
5 июня 2018, 12:13
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

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Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

В Самарской области ожидается потепление и гроза. По прогнозу синоптиков, жара до +30 наступит на юго-востоке области в середине недели. При этом возможны кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. По данным Росгидрометцентра, в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается 
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

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Отмечается, что происшествие не 
30 мая 2018, 10:38
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

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29 мая 2018, 11:45
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