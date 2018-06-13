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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области
В Самарской области во второй декаде июня ожидается отклонение температуры воздуха от среднего многолетнего значения. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха на период с 11 до 20 июня 2018 года. Ожидается, что в регионе в эти …
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14 июня 2018, 02:38
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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
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13 июня 2018, 04:29
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От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области
В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по …
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8 июня 2018, 03:00
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области
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5 июня 2018, 12:13
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области
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4 июня 2018, 11:59
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Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области
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4 июня 2018, 11:19
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45