Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 2015 году, а к 2017-му объем его производства составит 450 тысяч единиц комплектов в год, полностью обеспечив потребность в системах фильтрации российских автопредприятий. По мнению экспертов, ситуация в автокомпонентной отрасли может измениться в лучшую сторону через 2-3 года, но это произойдет только в случае, если спрос на новые машины будет расти на 10-15 процентов в год, что маловероятно.
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В блогах: Братву Тольятти упомянули во всероссийской подборке могил
Братву Тольятти упомянули во всероссийской подборке могил авторитетов из 90-х, пишет паблик "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте". "Жизнь вообще опасная штука, в лихие 90-е она была вдвойне опасней. Бандитизм, рэкет, разборки, устранение конкурентов - все это имело место быть. Новые "постояльцы" на …
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18 мая 2017, 09:13
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В восемнадцати тольяттинских школах создали кадетские классы
На последнем заседании комиссии по социальным вопросам тольяттинской гордумы заявили о необходимости формирования Концепции развития кадетского движения в городском обществе. По мнению депутатов, пора организовать работу в этом направлении.
Изучен опыт организации общественных объединений кадетского типа, а также кадетских …
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17 мая 2017, 11:15
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Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году
Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
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17 мая 2017, 02:59
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В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста
Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
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17 мая 2017, 02:35
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Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году
Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. …
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27 марта 2017, 04:37
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В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»
Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе …
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1 марта 2017, 01:58
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг
Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг, сообщает официальный сайт компании. Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях, выпущенных в июне 2014 года. Предполагалось эмитировать 800 тысяч акций по цене 10 тысяч рублей за каждую. Общая сумма допэмиссии составляла …
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13 января 2017, 11:23
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Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области
На заключительном в 2013 году заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Тольятти» 26 ноября были рассмотрены заявки двух новых потенциальных резидентов. В их числе – проект строительства завода по производству шарниров равных угловых скоростей для автомобильной промышленности России. Учредителем выступает …
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27 ноября 2013, 03:09