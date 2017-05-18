Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.

Планируется, что "Озон Фарм" будет …