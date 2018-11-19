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Материалы по теме:

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

Баскетболисты «Самары» разгромили МБА

В воскресенье, 18 ноября, баскетболисты «Самары» в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке выиграли у столичного клуба МБА со счетом 77:54.  
 
- Эта победа позволит самарцам укрепить свои позиции в лидирующей группе - сейчас наша команда входит в тройку лидеров 
19 ноября 2018, 10:58
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В блогах:

В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в "Фейсбуке", как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда, - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
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