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Баскетболисты «Самары» разгромили МБА
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19 ноября 2018, 10:58
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В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
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19 ноября 2018, 09:34
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
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17 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16
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В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"
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5 октября 2018, 08:31
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26