Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. …