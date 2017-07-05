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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 

18 мая 2017, 11:18
Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. 

27 марта 2017, 04:37
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.

Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе 

1 марта 2017, 01:58
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
Три четверти инвестиций Schneider Electric предназначены Самаре

Три четверти инвестиций Schneider Electric предназначены Самаре

Четыре миллиарда рублей до конца года намерена инвестировать в России транснациональная компания Шнайдер Электрик. Три четверти суммы предназначено для развития самарской площадки, сообщил исполнительный вице-президент электротехнической корпорации Эммануэль Бабо губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в ходе рабочей встречи.

Компания намерена расширять производство, 

27 апреля 2016, 04:36
В Самаре открылся инжиниринговый центр Schneider Electric

В Самаре открылся инжиниринговый центр Schneider Electric

В столице губернии открылся международный инжиниринговый центр французской компании «Шнайдер Электрик», которой принадлежит предприятие «Электрощит ТМ Самара».
 
Таким образом, благодаря усилиям областного правительства регион стал для крупнейшего транснационального холдинга по производству электрооборудования ключевым не только в России, но и в странах 
25 августа 2015, 05:49
Начало строительства нового завода Schneider Electric в Самаре запланировано на 2014 год

Начало строительства нового завода Schneider Electric в Самаре запланировано на 2014 год

Руководство группы компаний «Электрощит» подвело итоги первого года работы после приобретения предприятия корпорацией Schneider Electric. Ни о каких сокращениях персонала речи нет, наоборот, предприятие набирает дополнительных сотрудников, сообщил президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Эрик Бриссе (на фото). Уже 

10 апреля 2014, 02:33
Николай Меркушкин обсудил с главой Schneider Electric поддержку СГАУ

Николай Меркушкин обсудил с главой Schneider Electric поддержку СГАУ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с президентом французского концерна Schneider Electric Жаном-Паскалем Трикуаром. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества и участия компании в региональных проектах. В числе прочего губернатор обратился к французской стороне с предложением поучаствовать в продвижении 

2 октября 2013, 05:47
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