Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.
Информацию об остановке проекта из-за конфликта с властями Самарской области Бабо назвал недостоверной. Кроме того, добавил француз, Schneider Electric сейчас, как и многие российские компании, также продолжает страдать от последствий финансовых санкций против Москвы со стороны Запада на фоне украинского конфликта. У некоторых клиентов упали инвестиционные бюджеты из-за трудностей в заимствовании.
Как уже сообщала «ТЕРРА», строительство завода началось в мае 2015 года на Заводском шоссе, рядом с площадкой предприятия «Русский трансформатор», также входящего в группу «Электрощит», 100 процентов акций которой принадлежит Schneider Electric. Под строительство нового корпуса компания арендовала земельный участок площадью 3 гектара. Общий объем инвестиций в проект должен был превысить 1 млрд рублей, сдать завод планировали еще во второй половине 2016 года.
|
Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»
Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в …
|
18 мая 2017, 11:18
|
Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году
Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. …
|
27 марта 2017, 04:37
|
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»
Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе …
|
1 марта 2017, 01:58
|
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
|
10 февраля 2017, 12:57
|
Три четверти инвестиций Schneider Electric предназначены Самаре
Четыре миллиарда рублей до конца года намерена инвестировать в России транснациональная компания Шнайдер Электрик. Три четверти суммы предназначено для развития самарской площадки, сообщил исполнительный вице-президент электротехнической корпорации Эммануэль Бабо губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в ходе рабочей встречи.
Компания намерена расширять производство, …
|
27 апреля 2016, 04:36
|
В Самаре открылся инжиниринговый центр Schneider Electric
В столице губернии открылся международный инжиниринговый центр французской компании «Шнайдер Электрик», которой принадлежит предприятие «Электрощит ТМ Самара».
|
25 августа 2015, 05:49
|
Начало строительства нового завода Schneider Electric в Самаре запланировано на 2014 год
Руководство группы компаний «Электрощит» подвело итоги первого года работы после приобретения предприятия корпорацией Schneider Electric. Ни о каких сокращениях персонала речи нет, наоборот, предприятие набирает дополнительных сотрудников, сообщил президент ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Эрик Бриссе (на фото). Уже …
|
10 апреля 2014, 02:33
|
Николай Меркушкин обсудил с главой Schneider Electric поддержку СГАУ
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с президентом французского концерна Schneider Electric Жаном-Паскалем Трикуаром. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества и участия компании в региональных проектах. В числе прочего губернатор обратился к французской стороне с предложением поучаствовать в продвижении …
|
2 октября 2013, 05:47