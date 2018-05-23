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Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
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23 мая 2018, 05:04
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В дни ЧМ-2018 пешеходными станут три улицы Самары
В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение …
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23 мая 2018, 03:34
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Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком
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23 мая 2018, 09:24
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Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
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23 мая 2018, 09:13
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод …
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22 мая 2018, 08:00
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В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество
В Самарской области будут судить бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют …
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22 мая 2018, 02:52
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
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22 мая 2018, 02:12