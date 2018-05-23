В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали …