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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
В дни ЧМ-2018 пешеходными станут три улицы Самары

В дни ЧМ-2018 пешеходными станут три улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

В Самаре региональный минтранс подал в суд иск к компании-подрядчику ремонта Московского шоссе с требованием о «понуждении к устранению недостатков». Самарцы пожаловались в соцсетях, что на новой дороге появилась колея. В конце апреля глава облминтранса Иван Пивкин сообщил, что подрядчику 
23 мая 2018, 09:24
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод 

22 мая 2018, 08:00
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
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