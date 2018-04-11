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Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль
Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло …
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3 января 2018, 02:39
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Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
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11 марта 2017, 02:06
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В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото
Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии …
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5 февраля 2017, 02:24
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области
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23 октября 2016, 08:07
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Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»
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22 мая 2014, 04:48