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Материалы по теме:

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
23 октября 2016, 08:07
Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

291,1 миллиарда рублей отправила налоговая служба области в консолидированный бюджет в прошлом году. По объему сборов губерния заняла 2-е место в Поволжье после Татарстана. Тем не менее, можно было достичь показателя почти в 300 миллиардов. Об этом в эксклюзивном интервью 

22 мая 2014, 04:48
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