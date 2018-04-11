Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары» 291,1 миллиарда рублей отправила налоговая служба области в консолидированный бюджет в прошлом году. По объему сборов губерния заняла 2-е место в Поволжье после Татарстана. Тем не менее, можно было достичь показателя почти в 300 миллиардов. Об этом в эксклюзивном интервью …