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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, произошел пожар на Волге – на территории судоремонтного завода на улице Белорусской загорелся танкер «Волгонефть». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 12:41, рассказали в МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров, площадь самого судна – 
5 апреля 2018, 02:18
Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной 
5 апреля 2018, 12:00
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта 

7 марта 2018, 10:51
Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти

В Самарской области полицейские сообщили подробности ДТП с участием раритетного внедорожника ГАЗ-69А. Авария произошла под Тольятти, есть погибший. Ранее сообщалось, что машина 1967 года выпуска ушла с трассы в кювет и перевернулась.

По данным полицейских, ДТП произошло в понедельник, 
16 января 2018, 03:46
Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары

Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары

В четверг, 21 декабря, без холодной воды остались жители поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». Воды у них не будет с 10 утра до полуночи. Появились адреса расстановки бойлеров с водой, их сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Как уже 

21 декабря 2017, 11:31
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК

На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).

«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила 
7 ноября 2017, 02:27
Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший

В понедельник, 9 октября, около пяти часов вечера в районе 18-го километра Московского шоссе произошло серьезное ДТП. Грузовая «Газель», по предварительной информации выезжавшая на Московское шоссе, столкнулась с легковым автомобилем Lada Granta. По словам очевидцев, на легковушке был госномер 13-го 
10 октября 2017, 09:16
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