Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной … В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной