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Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре
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5 апреля 2018, 02:18
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Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области
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5 апреля 2018, 12:00
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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области
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15 марта 2018, 02:56
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Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
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7 марта 2018, 10:51
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Стали известны подробности ДТП с внедорожником ГАЗ-69А под Тольятти
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16 января 2018, 03:46
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Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары
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21 декабря 2017, 11:31
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Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи
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10 ноября 2017, 02:40
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В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день
В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - …
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10 ноября 2017, 09:19
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Причину крушения летевшего в Самару вертолета установит комиссия МАК
На территории Республики Татарстан разбился вертолет, летевший в Самарскую область. Есть погибший. Расследованием крушения вертолета Bell-407 займется комиссия, сформированная МАК (Межгосударственный авиационный комитет).
«В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила …
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7 ноября 2017, 02:27
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Авто из Мордовии попало в ДТП на Московском шоссе, есть погибший
В понедельник, 9 октября, около пяти часов вечера в районе 18-го километра Московского шоссе произошло серьезное ДТП. Грузовая «Газель», по предварительной информации выезжавшая на Московское шоссе, столкнулась с легковым автомобилем Lada Granta. По словам очевидцев, на легковушке был госномер 13-го …
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10 октября 2017, 09:16