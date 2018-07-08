Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов» сообщает официальный Твиттер команды.



«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в … Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики,«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в