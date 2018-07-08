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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сегодня, 7 июля, утром в самарской гостинице Lotte, где расположились игроки и тренерский штаб сборной Швеции, сработала пожарная сигнализация. Футболистов разбудили и эвакуировали, они провели на улице меньше минуты.

По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.

Сборные Швеции 
7 июля 2018, 03:43
Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.

«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в 
1 июля 2018, 03:08
Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Вчера, 30 июня, на тольяттинском стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии, мэрии Автограда  с юными воспитанниками местной футбольной школы «Лада»,
 
Как передает официальный сайт SFV, как обычно делается на чемпионатах мира, команда, 
1 июля 2018, 02:36
Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Легенда мирового и колумбийского футбола Карлос Вальдеррама приехал в Самару поддержать свою сборную в матче с Сенегалом. После игры, в которой колумбийцы победили и вышли в 1/8 финала, именитого гостя ждал приз. Врио губернатора Самарской области вручил Вальдерраме копию «Самара 
30 июня 2018, 04:28
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