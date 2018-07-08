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Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte
Сегодня, 7 июля, утром в самарской гостинице Lotte, где расположились игроки и тренерский штаб сборной Швеции, сработала пожарная сигнализация. Футболистов разбудили и эвакуировали, они провели на улице меньше минуты.
По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.
Сборные Швеции …
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7 июля 2018, 03:43
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Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»
Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.
«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в …
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1 июля 2018, 03:08
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Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков
Вчера, 30 июня, на тольяттинском стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии, мэрии Автограда с юными воспитанниками местной футбольной школы «Лада»,
Как передает официальный сайт SFV, как обычно делается на чемпионатах мира, команда, …
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1 июля 2018, 02:36
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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»
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30 июня 2018, 04:28