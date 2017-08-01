Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.

Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, …