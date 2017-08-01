Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 2 раза ниже среднерыночной цены по городу.
Средства выделят из бюджетов Самары и области. Согласно техзаданию, нужны одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры в зданиях не ранее 2016 года постройки. Город рассчитывает получить их не позднее 8 декабря.
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