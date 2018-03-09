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Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре
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9 марта 2018, 10:33
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Станции московского метро будет объявлять актер Михаил Ефремов
2 апреля на радиостанции московского метрополитена Михаил Ефремов провел запись объявлений остановок столичной подземки. Популярный актер стал одним из участников проекта «Голос метро», который приурочен к 80-летнему юбилею московского метрополитена. Торжественная дата отмечается 15 мая. Предполагается, что с этого дня …
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3 апреля 2015, 03:05