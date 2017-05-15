Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
Ревизоры выяснили: продукты питания в детсад привозят и принимают без сопроводительных документов. Их качество и безопасность для детского питания ничем не подтверждается. Нарушаются условия хранения. Не всегда отбирается суточная проба готовых блюд. Те, которые обираются, хранятся с нарушением температурного режима. Нет меню. Сотрудники детского сада, готовят, что хотят.
На территории детсада не делают уборку каждый день, как это положено по санитарным нормам и правилам. Во дворе лежат горы мусора. В туалете подготовительной группы краны не работают, поэтому дети моют руки в тазу. Постельное белье воспитанникам в учреждении не меняют.
По результатам проверки в адрес директора детсада внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.
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