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В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры. Согласно опубликованному отчету регионального фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), в декабре 2017 года средняя цена квадратного метра «вторички» в городских округах составила 45 тысяч 553 рубля. По отношению к ноябрю она выросла на 1 

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Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Однокомнатные квартиры остаются самыми востребованными на рынке арендного жилья в России. Стоимость их съема по итогам 2017 года выросла, в среднем, на 1,4% и составляет 15,3 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru. Анализ проводился 
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18 декабря 2017, 07:20
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