В поселке Озерный, что в Куйбышевском районе Самары, по подсчетам Департамента управления имуществом, пустует 165 квартир. Еще восемь лет назад городские власти возвели здесь 17 трехэтажных домов для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Обошлись они в 700 миллионов …