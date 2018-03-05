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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
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9 марта 2018, 03:40
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани
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7 марта 2018, 02:49
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СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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5 марта 2018, 01:49
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Массовое ДТП: пьяный водитель Geely «собрал» пять автомобилей в Самаре
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26 февраля 2018, 01:36
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В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал
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29 января 2018, 01:33
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В Самарской области начали дорожать квартиры
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22 января 2018, 09:00
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Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России
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19 января 2018, 10:14
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В Самаре восстановили теплоснабжение домов на улице Стара-Загора
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19 января 2018, 09:32
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В Озерном приходят в негодность квартиры
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18 декабря 2017, 07:20