Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.
"Меридиан" выставил претензии "Нестле Россия" по поводу необоснованного обогащения, которое образовалось из-за того, что входящая в концерн шоколадная фабрика безвозмездно пользовалась принадлежащими истцу железнодорожными путями с октября 2012 по декабрь 2014 года. В 2015-м между компаниями был заключен договор. Ответчик в свое оправдание утверждал, что не мог платить в указанное время, так как тогда не знал о принадлежности двухкилометрового отрезка пути. В ходе рассмотрения дела было проведено несколько экспертиз по расчету стоимости эксплуатации дороги, а сумма требований выросла до 39 миллионов. В результате арбитражный суд постановил, что заплатить "Нестле" все-таки придется, но, с учетом того, что часть средств уже была перечислена "Меридиану", сумма была уменьшена до 19 миллионов 900 тысяч рублей.
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