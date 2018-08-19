6
06
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском

Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском

В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 марта, спасатели ПСО Новокуйбышевска эвакуировали рыбаков.
Трое мужчин ушли на рыбалку утром 17 марта. Когда они собрались возвращаться домой, выяснилось, что из-за сильной пурги путь на берег замело. А вокруг 

18 марта 2018, 01:15
Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге

В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.

 Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится 
13 января 2018, 02:24
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

В службу спасения обратились родственники мужчины, который уехал порыбачить 5 января на снегоходе. Они сообщили, что рыбак не вернулся домой, а его телефон с 21:00 перестал отвечать на вызовы.
 
Спасатели определили предполагаемый район поисков - акватория Волги, напротив входа 
7 января 2018, 01:14
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх