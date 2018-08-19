|
Трех замерзающих рыбаков спасли ночью под Новокуйбышевском
|
18 марта 2018, 01:15
|
Слишком опасно: В Самаре спасатели отказались от замеров толщины льда на Волге
В Самаре спасатели перестали проводить замеры толщины льда на Волге в зонах ответственности подразделений поисково-спасательной службы Самарской области, передает официальный сайт ПСС региона.
Результаты, полученные при измерении ледяного покрова на реке Волга, говорят о неблагоприятной ледовой обстановке, говорится …
|
13 января 2018, 02:24
|
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам
|
7 января 2018, 01:14
|
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
|
18 ноября 2017, 11:57