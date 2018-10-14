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Гулять, так гулять: Игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова задержали пьяным за рулем
В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 октября, в Самаре сотрудниками ГИБДД был задержан игрок основного состава футбольного клуба "Крылья Советов" Евгений Башкиров.
Спортсмен передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медосвидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму …
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14 октября 2018, 02:41
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Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти
Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях.
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.
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11 июля 2018, 12:04
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Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника
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20 мая 2018, 02:04
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00