Как уже сообщала ТЕРРА, пол месяца назад в Самаре разгорелся резонансный скандал из-за парковки у филармонии. Горожан после концерта Сергея Войтенко ждал неприятный сюрприз. Их личные автомобили были эвакуированы на основании того, что парковка на прилегающих улицах организована по четным и нечетным датам, а переход со «старого на новый день», согласно правилам, наступает в 21:00. Культурное мероприятие завершилось уже после 9-и часов вечера и автомобилисты стали пострадавшими из-за неоднозначного графика.
На их счастье свидетелем ситуации стал губернатор Дмитрий Азаров. Ему пришлось на месте разбираться. Азаров поручил вернуть эвакуированные машины без уплаты штрафов и пересмотреть правила парковки рядом с учреждением культуры. Вскоре в мэрии решили, что на участке Фрунзе от Льва Толстого до Некрасовской уберут знаки «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», а вместо них поставят другие: "Остановка запрещена" с конкретным временным интервалом (с 0:00 до 06:00).
Однако «не тут-то было», печальная история получила продолжение. Как передает guberniatv.ru,
один из жителей Самары обратился в Твиттере к местным властям с заявлением, что ситуация не исправилась. "В минувший вторник в филармонии проходило благотворительное представление в пользу одаренным детям. Инцидент повторился, вновь около 10 авто, припаркованных на улице Фрунзе, эвакуировали на штрафстоянку", - написал разгневанный горожанин.
По информации гордепартамента транспорта, этот случай требует дополнительного уточнения в ГИБДД. Знаки ограничения стоянки у филармонии уже были демонтированы, а схема парковки пересмотрена. "О результатах рассмотрения данного вопроса в автоинспекции будет сообщено дополнительно", - пояснили в ведомстве.