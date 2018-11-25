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В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

В Самаре водитель Porsche Panamera Turbo S протаранил Lada Vesta

Вчера, 24 ноября, около 23 часов в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского случилась авария. Там столкнулись Porsche Panamera Turbo S и Lada Vesta.
 
По словам очевидцев, автомобилист на «крутой тачке» не справился с управлением и его 
25 ноября 2018, 03:22
4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

4 человека пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса на Московском шоссе

Сегодня, 24 ноября, на перекрёстке Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной произошло ДТП с участием общественного транспорта.
 
Автобус ЛиАз, двигаясь в сторону «Парк Хауса», столкнулся с трамваем, который ехал по 11-му маршруту. От удара вагон сошёл с рельс, а лобовое 
24 ноября 2018, 04:34
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
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