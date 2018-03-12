Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.



«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», …