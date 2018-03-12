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Материалы по теме:

Лидер ячейки террористов «Джамаат Ансуроллох» задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористов «Джамаат Ансуроллох» задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ 
12 марта 2018, 12:05
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе

«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе

«Крылья Советов» опубликовали новое видео с поля на стадионе «Металлург» в Самаре. На сегодня, 28 февраля, там запланирована игра 1/4 финала Кубка 
28 февраля 2018, 04:25
39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в даче взятки полицейскому. Преступление было выявлено в Промышленном районе. Подозреваемый – 32-летний житель Самары. По данным следователей, находясь в городском отделе полиции №2, он предложил сотруднику правоохранительных органов взятку – 10 тысяч рублей и 39 

27 февраля 2018, 02:46
В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре полицейские задержали 51-летнего бизнесмена при передаче взятки сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Мужчина предложил полицейскому незаконное вознаграждение «за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности». Но силовик сразу сообщил все своему руководству, сообщили в 

29 января 2018, 10:01
В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, 

18 января 2018, 04:07
29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии

29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии

В Тольятти полицейские и сотрудники ФСИН задержали мужчину, подозреваемого в передаче взятки сотруднику исправительной колонии. По данным силовиков, 29-летний тольяттинец выступал посредником при передаче вознаграждения в 500 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных.

Предполагаемого посредника поймали, когда он вручил оперуполномоченному 

16 января 2018, 01:12
В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката

В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката

В Самаре два адвоката стали фигурантами уголовного дела. Статья – «Посредничество во взяточничестве». Юристов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. По данным силовиков, подозреваемые получили деньги в самарском кафе. Местная жительница передала 

10 января 2018, 03:47
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.

На улице Рыльской полицейский 

27 декабря 2017, 10:52
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