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Лидер ячейки террористов «Джамаат Ансуроллох» задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
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12 марта 2018, 04:44
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Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары
В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ …
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12 марта 2018, 12:05
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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«Крылья Советов» показали новое видео с газоном на самарском стадионе
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28 февраля 2018, 04:25
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39 бутылок пива в качестве взятки предложил полицейскому житель Самары
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27 февраля 2018, 02:46
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В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции
В Самаре полицейские задержали 51-летнего бизнесмена при передаче взятки сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Мужчина предложил полицейскому незаконное вознаграждение «за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности». Но силовик сразу сообщил все своему руководству, сообщили в …
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29 января 2018, 10:01
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В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин
В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, …
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18 января 2018, 04:07
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29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии
В Тольятти полицейские и сотрудники ФСИН задержали мужчину, подозреваемого в передаче взятки сотруднику исправительной колонии. По данным силовиков, 29-летний тольяттинец выступал посредником при передаче вознаграждения в 500 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных.
Предполагаемого посредника поймали, когда он вручил оперуполномоченному …
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16 января 2018, 01:12
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В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката
В Самаре два адвоката стали фигурантами уголовного дела. Статья – «Посредничество во взяточничестве». Юристов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. По данным силовиков, подозреваемые получили деньги в самарском кафе. Местная жительница передала …
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10 января 2018, 03:47
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Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому
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27 декабря 2017, 10:52