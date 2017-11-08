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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок. В Самарской области этот праздник отмечали почти 14 тысяч выпускников. Теперь же им предстоит сдавать единый государственный экзамен, результаты которого необходимы для поступления в высшие учебные заведения.
 
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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

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Как выглядят заброшенные олимпийские объекты в Сараево, Афинах и Берлине

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Строения, спортивные объекты, которые остались в Сараево, Афинах и Берлине после Олимпийских игр сейчас навевают тоску. И если в столице Германии комплекс, оставшийся с 1936 года, 

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Тольяттинский батутист завоевал «золото» на этапе Кубка мира

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Почти все спортивные объекты Сызрани оказались вне закона

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11 марта 2013, 01:25
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