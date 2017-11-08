В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса В Нью-Йорке местная жительница будет судиться с администрацией музея секса. На свой день рождения, который дама задумала провести в этом заведении, она была серьезно травмирована, прыгая на батуте в виде женской груди.

По рассказам приятелей потерпевшей, женщина по имени Мелани …