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Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики
Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
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19 октября 2017, 10:05
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Охранять самарских школьников отправят почти 2000 полицейских
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28 августа 2017, 09:45
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В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса
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17 июля 2017, 09:41
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С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор
С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
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9 июня 2017, 05:01
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Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок
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26 мая 2017, 07:36
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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
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16 апреля 2017, 01:56
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В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды
Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из …
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10 апреля 2017, 10:53
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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Как выглядят заброшенные олимпийские объекты в Сараево, Афинах и Берлине
Любопытную подборку фотографий опубликовал ресурс Mashable, в русскоязычном варианте её выложил журнал TJ ((https://tjournal.ru/32617-kak-viglyadyat-zabroshennie-olimpiiskie-obekti-v-saraevo-afinah-i-berline)).
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11 августа 2016, 04:26
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Тольяттинец Михаил Мельник стал вице-чемпионом мира по прыжкам на батуте
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12 ноября 2013, 02:32
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Тольяттинский батутист завоевал «золото» на этапе Кубка мира
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11 сентября 2013, 02:15
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Почти все спортивные объекты Сызрани оказались вне закона
Скандал в Сызрани. Почти все спортивные объекты города оказались вне закона. Как сообщает ресурс "Маленькая Сызрань", местная администрация обязала внести их в соответствующий реестр. Кроме того, спортобъекты должны соответствовать современным противопожарным, санитарным, антитеррористическим и другим нормам. Спортмассовые мероприятия могут проходить …
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11 марта 2013, 01:25