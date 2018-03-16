В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу и «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства». В результате машина покатилась и сбила собственного водителя, а потом врезалась в иномарку Chery A13, которая от удара влетела в стоящий впереди «ВАЗ-2114».
Пострадавшему автомобилисту потребовалась помощь медиков. Он получил повреждения ног. Проводится проверка. В ГУ МВД России по Самарской области предоставили фото с места происшествия.
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