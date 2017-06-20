Фото в блогах: катастрофа в Волгаре Блогер p_k_s снова обращается к областным властям, чтобы они наконец обратили внимание на поселок Волгарь. «Любой дождь для местных автомобилистов почти катастрофа. Дороги нового микрорайона мгновенно превращаются в настоящие реки. И водители вынуждены штурмовать их по кабину в воде. Ибо …