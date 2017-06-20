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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
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Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды

Появился предварительный график плановых работ на самарских системах водоснабжения на период с 19 по 22 июня. Без холодной воды поочередно останутся несколько микрорайонов города. Адреса, даты и время опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы». В списке – поселки Мехзавод, 
19 июня 2017, 10:17
В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер

Блогер Юрий Прокофьев пишет про "интересный подземный объект на территории военного санатория "Волга". «В народе он известен как бункер ПриВО или штаба армии. Есть и менее известное название - бункер Жукова. Предназначался для руководящего состава Советской армии. Его строительство началось 

19 июня 2017, 07:13
Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Блогер p_k_s снова обращается к областным властям, чтобы они наконец обратили внимание на поселок Волгарь. «Любой дождь для местных автомобилистов почти катастрофа. Дороги нового микрорайона мгновенно превращаются в настоящие реки. И водители вынуждены штурмовать их по кабину в воде. Ибо 
19 июня 2017, 06:53
В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, 
16 июня 2017, 08:20
У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» пожаловалась на ухудшение ситуации с платежами за холодную воду. Задолженность населения и организаций выросла до 1 млрд 300 млн рублей. По данным СКС, с начала года самарцы оплатили только 87% от начисленной суммы. Долги УК, ТСЖ, 

14 июня 2017, 12:00
Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги

Россияне имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда, информируют российские агентства.
Речь здесь прежде всего ведется о серьезных перебоях с водой и электроснабжением. В таких случаях граждане 

13 июня 2017, 05:22
Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить 
5 июня 2017, 03:50
В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает 
31 мая 2017, 05:14
В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого

В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого

Блогер Евгений Бузин пишет, что "в центре Самары сейчас проводят масштабную реконструкцию дореволюционных зданий". "Ремонт некоторых из них уже завершен. Получилось красиво, сказать нечего. Из всех зданий, которые на сегодняшний день реконструированы, есть вопрос к реконструкции дома на пересечении 
6 ноября 2015, 09:25
В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?

В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?

Блогер Игорь Кондратьев заинтересовался, "кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре"? Автор поведал о двух случаях ремонта таких домов по Куйбышева, 109, и Ленинградской, 6. "В списках памятников культуры и сданных объектов Фонда капремонта этих 
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В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого

В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого

Сегодня, 16 сентября, известный финско-российский актер и телеведущий Вилле Хаапасало присоединился к волонтерам, которые занимаются восстановлением фасадов старых домов в Самаре.

В частности, артист участвовал в покраске стены дома №34 по улице Льва Толстого. Примечательно, что использовалась краска финского 
16 сентября 2015, 04:13
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