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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды
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19 июня 2017, 10:17
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В Самаре к ЧМ-2018 откроют еще один бункер
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19 июня 2017, 07:13
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Фото в блогах: катастрофа в Волгаре
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19 июня 2017, 06:53
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В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли
Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, …
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16 июня 2017, 08:20
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У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей
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14 июня 2017, 12:00
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Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги
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13 июня 2017, 05:22
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Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина
В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить …
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5 июня 2017, 03:50
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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого
Блогер Евгений Бузин пишет, что "в центре Самары сейчас проводят масштабную реконструкцию дореволюционных зданий". "Ремонт некоторых из них уже завершен. Получилось красиво, сказать нечего. Из всех зданий, которые на сегодняшний день реконструированы, есть вопрос к реконструкции дома на пересечении …
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6 ноября 2015, 09:25
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В блогах: кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре?
Блогер Игорь Кондратьев заинтересовался, "кто и за чей счет ремонтирует фасады элитных новоделов в Самаре"? Автор поведал о двух случаях ремонта таких домов по Куйбышева, 109, и Ленинградской, 6. "В списках памятников культуры и сданных объектов Фонда капремонта этих …
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23 октября 2015, 09:01
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В Самаре финский актер Вилле Хаапасало покрасил дом на улице Льва Толстого
Сегодня, 16 сентября, известный финско-российский актер и телеведущий Вилле Хаапасало присоединился к волонтерам, которые занимаются восстановлением фасадов старых домов в Самаре.
В частности, артист участвовал в покраске стены дома №34 по улице Льва Толстого. Примечательно, что использовалась краска финского …
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16 сентября 2015, 04:13