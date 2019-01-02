В самарском парке Гагарина приостановили работу нового колеса обозрения. Как оказалось, во всем виноваты морозы: автоматика аттракциона не дает включать механизм при температуре ниже минус 20 градусов, а также во время дождя и снегопада.
Напомним, новое колесо обозрения в парке имени Гагарина запустили в тестовом режиме 28 декабря. «И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщала тогда мэрия Самары.
Известно, что высота нового колеса составляет 55 метров. Заверялось, что работать оно сможет круглый год. (увы, как выяснилось всего через 3-4 дня, это не совсем так) Колесо находится на площадке в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. На нем установлены 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. При тестовом запуске в кабины поместили мешки с песком.
Известно, что билет для взрослых посетителей будет стоить 250-300 рублей, для детей - 100-150 рублей.
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