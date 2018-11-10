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В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»
Блогер togobitskiy рассказал, что в Самаре все-таки появился «Делимобиль»: «Спустя 5 лет столичные тренды в части общественного транспорта дошли и до Самары - начал работу московский сервис каршеринга «Делимобиль». Вкратце это поминутная аренда автомобиля. Минута стоит 7-8 рублей в …
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20 февраля 2018, 03:38
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В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
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8 февраля 2018, 03:01
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В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
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2 ноября 2017, 03:12
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Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком
Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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23 июня 2017, 07:14