В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во …