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В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
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20 июня 2019, 08:57
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В Самарской области командир военной части раскрыл журналисту гостайну
Суд рассмотрел дело жителя 63-го региона, признав его виновным в разглашении государственной тайны. Этот человек - командир одной из воинских частей Самары во время телефонного разговора с корреспондентом федерального издания сообщил ему секретные сведения. По версии следствия, эта информация касалась …
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20 июня 2019, 08:29
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В блогах: страховка превращается в тыкву
Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно,
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18 июня 2019, 10:09
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У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»
Главным тренером песчанокопской «Чайки», дебютанта Футбольной национальной лиги, станет Дмитрий Воецкий. Несколько лет, с 2011 года, 44-летний тренер возглавлял «Сызрань-2003». В прошлом сезоне команда заняла второе место в зоне «Урал - Поволжье». Кстати, ранее проходила информация, что Дмитрий Воецкий может …
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17 июня 2019, 02:53
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В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих
Необычный инцидент случился на днях в Сызрани на остановке «Центральный рынок». Там 10-летний ребенок поднял с земли и вернул выпавшие деньги пассажиру, спешащему на маршрутку, передает «Маленькая Сызрань». По словам рассеянного мужчины, он на автобус, желая побыстрее уехать домой. …
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16 июня 2019, 12:59
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За 6 лет по программе «Союза машиностроителей России» кровь сдали 220 тысяч добровольцев
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14 июня 2019, 12:10
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Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций
На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы …
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6 июня 2019, 03:47
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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина
В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет …
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3 июня 2019, 12:03
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В блогах. До 40 тысяч еще далеко: врач из Тольятти выложил новую «расчетку»
Врач-травматолог из Тольятти Алексей Карчинский, который вызвал шквал негатива после публикации в соцсетях своей зарплатной ведомости за февраль, выложил в «ВК» «расчетку» за март. «Заработная плата подросла до 22 тысяч 225 рублей. Также в листе указаны отпускные за 2 …
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11 апреля 2019, 10:20
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В Самарской области активизировались клещи: зафиксировано 6 укусов
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10 апреля 2019, 09:48
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В Самаре ищут врачей для школьника, дважды пережившего остановку сердца
Самарские медики борются за жизнь восьмилетнего мальчика Ромы, который, предположительно, получил пищевое отравление. Папа одноклассника заболевшего школьника, Арслан Ф. обращается к пользователям соцсетей с просьбой направить к ребенку хороших невропатологов или реаниматологов, поделиться контактами. По словам мужчины, Роман со …
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8 апреля 2019, 03:25
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