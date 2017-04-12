В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку … В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы