Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и многочисленные ушибы мягких тканей. Подростка госпитализировали в медучреждение. Девочка рассказала, что ее в течение продолжительного времени избивала знакомая, а двое мальчиков в это время держали пострадавшую.
Медики сообщили о ЧП сотрудникам полиции, которые сейчас по данному факту проводят проверку.
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