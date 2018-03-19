В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге своего управления в «Твиттере». Они опубликовали фото поддельной водительской карточки. На месте для фотографии водителя - лицо мультипликационного Гомера. У автомобилиста также не оказалось страховки. Машину отправили на штрафстоянку. Отметим, по данным журналистов, водитель-нарушитель оказался женского пола.
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