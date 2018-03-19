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Материалы по теме:

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

В Самаре на улице Гагарина в результате ДТП пострадал молодой водитель. 24-летния парень ехал на «Гранте» в направлении улицы Советской Армии. Столкновение с «Киа Рио» произошло около 120-го дома по улице Гагарина. По предварительным данным полиции, при повороте налево молодой 
2 марта 2018, 02:51
Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину.

Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое 

1 марта 2018, 10:51
Мультфильм «Зверополис» возглавил российский прокат, собрав 535 млн рублей

Мультфильм «Зверополис» возглавил российский прокат, собрав 535 млн рублей

Лидером российского кинопроката стал анимационный фильм компании Walt Disney «Зверополис» (Zootopia). За первую неделю он собрал более 535 млн рублей. История о городе, населенном различными животными, побила предыдущий рекорд, установленный «Головоломкой» (Inside Out), собравшей около 364,5 млн рублей.

Главные 
9 марта 2016, 02:39
В РФ стало меньше желающих получить водительские права

В РФ стало меньше желающих получить водительские права

Согласно проведенным статистическим исследованиям, в 2015 году в нашей стране количество обучающихся в автошколах, намеревающихся получить водительские права, уменьшилось почти на 22% по сравнению с предыдущими периодами.
По мнению экспертов, главной причиной уменьшения числа новых водителей в РФ является экономический 
24 февраля 2016, 04:39
За долги – пешком

За долги – пешком

В новом году злостных неплательщиков смогут лишать водительских прав. С 15 января в силу вступает соответствующий закон. Под его действие попадут должники, за которыми официально не числится жилье. В настоящее время судебные приставы накладывают на имеющееся имущество арест и закрывают 
28 декабря 2015, 05:12
Мультсериал «Маша и Медведь» закрывается из-за нехватки денег

Мультсериал «Маша и Медведь» закрывается из-за нехватки денег

Любимый миллионами российских детей мультфильм «Маша и Медведь» закрывается. Отечественный производитель анимационных фильмов «Анимаккорд» выложил в свой видеоблог заключительную 52-ю серию.
 
Снимать дальше мультипликаторы в дальнейшем пока не планируют, сообщил федеральным СМИ главный продюсер проекта Дмитрий Ловейко. Он рассказал, что у 
2 сентября 2015, 05:50
Мультфильм «Маша и Медведь» назван классикой мультипликации

Мультфильм «Маша и Медведь» назван классикой мультипликации

Российский мультсериал «Маша и Медведь» попал в перечень «250 телешоу, которым суждено стать классикой». Список составил американский журнал Animation Magazine.
 
«Маша и Медведь» стал единственным участником из России наряду с такими работами зарубежных мультипликаторов, как «Мой маленький пони», «Юная Лига 
27 июля 2015, 12:56
Китай приобрел права на новые «А зори здесь тихие…»

Китай приобрел права на новые «А зори здесь тихие…»

КНР приобрела права на картину и 4-серийную телеверсию "А зори здесь тихие…" режиссера Рената Давлетьярова, сообщает ТАСС. О сделке в конце весны договорились министр культуры России Владимир Мединский и руководство China Film Group и крупнейшей сети кинотеатров Поднебесной. Полнометражный фильм 
16 июля 2015, 04:20
Disney снимет полнометражный приквел к мультфильму «Аладдин»

Disney снимет полнометражный приквел к мультфильму «Аладдин»

"Джинны" станут историей одноименного героя из сказки про Аладдина. Лента расскажет о том, как магический персонаж попал в лампу и что с ним было до встречи с новым другом.

Создатели картины, возможно, займутся и сиквелом "Джиннов", информация об этом 
16 июля 2015, 12:08
Житель Омска лишился прав до 2076 года за пьяное вождение

Житель Омска лишился прав до 2076 года за пьяное вождение

61 год не сможет сесть за руль житель Омска.
15 июля 2015, 03:19
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