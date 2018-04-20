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Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир
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18 апреля 2018, 04:36
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Итальянский отшельник стал звездой интернета
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25 марта 2018, 03:38
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В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы
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21 февраля 2018, 03:13
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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Биологи нашли в Чернобыле новую опасность
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26 мая 2016, 11:48
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Бывший сотрудник ЦСКБ Прогресс незаконно получал пособие «чернобыльца»
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10 мая 2016, 04:46