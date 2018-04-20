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Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

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Биологи нашли в Чернобыле новую опасность

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Бывший сотрудник ЦСКБ Прогресс незаконно получал пособие «чернобыльца»

Сегодня, 10 мая, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Согласно материалам дела, 20 лет назад Владимир Панков входил в состав летного отряда ЦСКБ «Прогресс» на Чернобыльской АЭС, но в так называемой зоне отчуждения, где повышенная радиация, не был. Несмотря на 

10 мая 2016, 04:46
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