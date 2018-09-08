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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

На Стара-Загоре сносят торговые павильоны

На Стара-Загоре сносят торговые павильоны

На Стара-Загоре в рамках ее реконструкции начался снос незаконных киосков. Там с пешеходной зоны планируют убрать все временные торговые павильоны, чтобы они не омрачали внешний вид обновленной улицы.
Уже в этом году улица Стара-Загора будет выглядеть совсем иначе. Здесь будут 
27 июля 2016, 06:28
В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

Подрядчик начал вывозить торговые павильоны для расширения проезжей части в ходе ремонта улицы Ново-Садовой.
Продуктовый павильон напротив проходной завода Тарасова стоял здесь последние 13 лет, давал работу 8 сотрудникам. Его хозяйка Ольга Ватутина рассказывает, что обила все пороги в кабинетах 

11 мая 2016, 03:56
В Самаре признаны законными почти 2000 торговых мини-павильонов

В Самаре признаны законными почти 2000 торговых мини-павильонов

В схему расположения нестационарных торговых объектов в Самаре вошли еще 711 точек, соответствующее постановление за подписью первого замглавы города Владимира Василенко появилось на сайте мэрии. Теперь в списке почти 2000 мини-павильонов, до сегодняшнего дня их было 1235. Напомним, документ мэрия 
4 декабря 2015, 11:54
19-летний водитель «Москвича» в Сызрани снес ограждение и три киоска (ФОТО)

19-летний водитель «Москвича» в Сызрани снес ограждение и три киоска (ФОТО)

В ночь с 28 на 29 апреля произошло ДТП, сообщает областное УГИБДД. 19-летний водитель &laquo;Москвича&raquo; без прав во время обгона столкнулся с &laquo;Ладой Приорой&raquo;, после чего врезался в ограждение дороги. Машину занесло, и она налетела на торговые павильоны. Один из 
29 апреля 2014, 11:12
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