В Самаре демонтировали незаконный торговый павильон на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой.
Власти пытались снести ларек целых 18 лет, но до сегодняшнего дня все попытки терпели фиаско. Или хозяину ларька фантастически везло, или его оберегала «неведомая чиновничья волосатая лапа» (ну, конечно же, на «безвозмездных условиях»).
Со следующей недели Минтранс здесь приступит к организации пешеходного перехода, информирует в Твиттер советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. На протяжении почти двух десятков лет в живучем ларьке торговали продуктами. Решение о сносе было принято Арбитражным судом после обращения с иском регионального Минтранса.
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