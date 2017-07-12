«Серый» фонд оплаты труда в Российской Федерации составляет порядка 10 трлн рублей в год, отмечается в подготовленном Минфином докладе. Эксперты ведомства считают, что переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. А потому Минфин предлагает «рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления».
В данном случае, поясняют специалисты, речь ведется об изменении структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов. Вместе с тем, по оценкам Росстата, доля теневой экономики в России составляет около 10-14%, при этом по отдельным сегментам эта цифра возрастает до 50%.
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