Размер МРОТ в России в 2016 году могут повысить до 6675 рублей Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют увеличить почти на 12% до 6675 рублей в месяц. Это должно произойти в начале 2016 года.



Соответствующий федеральный указ уже разработан и сейчас находится на обсуждении в правительстве страны. В последующие …