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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки
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14 января 2019, 07:27
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры
Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную …
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15 августа 2018, 12:50
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
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26 марта 2018, 01:25
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Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок
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2 февраля 2018, 09:30
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МЧС будет реже проверять бизнес
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16 августа 2017, 11:48
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