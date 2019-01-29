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Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»

Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» 
28 января 2019, 08:23
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Тренд на объединение затронул не только образовательные, но и медицинские учреждения. В Самарской области будут укрупнять и реструктуризовать больницы, службы скорой помощи и СПИД-центры. Начнут с двух крупных объектов Самары - к больнице имени Пирогова присоединят ГБ № 8. Сейчас 
19 января 2019, 08:10
Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос 
17 января 2019, 10:22
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре

Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре

Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
 
- По результатам заседания 
30 октября 2018, 09:02
Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели

Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет.  А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
18 октября 2018, 09:38

"Союз" ни при чем

Нештатная ситуация, произошедшая во время запуска с космодрома Восточный 28 ноября, не связана с работой ракеты-носителя "Союз-2.1б". Такой вывод озвучила аварийная комиссия Роскосмоса.
Напомним, речь идет о неудачной попытке вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и попутной полезной нагрузки из 

12 декабря 2017, 04:11
Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

О планах доработать ракету-носитель сообщил генеральный конструктор Александр Медведев. Модернизированный «Протон» станет легче и дешевле.
По словам экспертов, обслуживание нового изделия будет дешевле примерно на 25%. Благодаря этому, оно займет определенную нишу на рынке. Исследователи уточняют - планируется вовсе не 

27 июня 2016, 10:18
ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году

ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году

Об этом было заявлено руководством "Объединенной приборостроительной корпорации". Новинка, имеющая, по словам специалистов, ряд принципиальных особенностей, создается в рамках конверсионного направления. Система станет универсальной и будет предназначаться для запуска в космическое пространство различных видов ракет, которые снимут с вооружения. В 
3 ноября 2015, 11:41
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