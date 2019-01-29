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Самарский космонавт запечатлел расстыковку «грузовика» «Прогресс МС-09»
Самарский космонавт Олег Кононенко снял несколько особенных снимков с борта Международной космической станции: он запечатлел момент расстыковки МКС и отлета грузового корабля Прогресс МС-09. Космический «грузовик» привез экипажу 2,5 тонн оборудования и продуктов. «Именно этот «Прогресс» стал самым быстрым «грузовиком» …
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28 января 2019, 08:23
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Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
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19 января 2019, 08:10
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Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение
Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос …
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17 января 2019, 10:22
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
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12 ноября 2018, 10:00
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Самарский космонавт Олег Кононенко полетит на МКС в декабре
Стало известно, что самарский космонавт Олег Кононенко отправится на Международную космическую станцию в декабре. В Центре подготовки космонавтов завершилось заседание медицинской комиссии, которая проанализировала данные медобследований командиров основного и дублирующего экипажей 58/59-й длительной экспедиции на МКС.
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30 октября 2018, 09:02
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Предварительную причину крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» назовут в конце недели
Предварительная версия крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ» будет официально обнародована в конце рабочей недели, когда специальная комиссия, работавшая на «Прогрессе», подготовит соответствующий отчет. А пока, как пишет «Коммерсант», эксперты склоняются к тому, что приоритетной версией аварии является ошибка при сборке на «Байконуре».
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18 октября 2018, 09:38
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"Союз" ни при чем
Нештатная ситуация, произошедшая во время запуска с космодрома Восточный 28 ноября, не связана с работой ракеты-носителя "Союз-2.1б". Такой вывод озвучила аварийная комиссия Роскосмоса.
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12 декабря 2017, 04:11
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Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»
О планах доработать ракету-носитель сообщил генеральный конструктор Александр Медведев. Модернизированный «Протон» станет легче и дешевле.
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27 июня 2016, 10:18
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ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году
Об этом было заявлено руководством "Объединенной приборостроительной корпорации". Новинка, имеющая, по словам специалистов, ряд принципиальных особенностей, создается в рамках конверсионного направления. Система станет универсальной и будет предназначаться для запуска в космическое пространство различных видов ракет, которые снимут с вооружения. В …
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3 ноября 2015, 11:41
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