Центризбирком озвучил сумму, которую политические партии потратили в ходе выборов 2016 года - всего 5 миллиардов рублей. Причем почти половина этой суммы выделялась «Единой России». Чуть меньше миллиарда получили эсеры, 710 миллионов - либерал-демократы, "яблочники" - 364 миллиона. А вот коммунисты израсходовали всего 308 миллионов рублей.
Почти во всех случаях львиная доля денег уходила на печать агитационных материалов - около 50%. На рекламу на радио и ТВ, как правило, тратится пятая часть средств. Те же, кто баллотировался по одномандатным округам, в избирательные фонды перечислили около 4 миллиардов.
Меж тем с этого года будет увеличено финансирование политических объединений из федерального бюджета. Теперь за один голос парламентские партии будут получать не 110 рублей, как раньше, а 152. Соответствующий закон Госдума уже приняла в первом чтении. Для того чтобы подсчитать общую сумму, надо 152 умножить на число голосов избирателей, которые были получены федеральным списком кандидатов. Исходя из того, как распределились кресла в нижней палате федерального собрания, единороссы на содержание своей партии будут иметь по 4 миллиарда 283 миллиона бюджетных рублей в год.
Либерал-демократы будут получать по миллиарду 50 миллионов, коммунисты - 1 миллиард 66 миллионов, что в два раза меньше, чем раньше, а справороссы всего 497 миллионов вместо предыдущих 950.
Всего выделено на выборы 2016 года 5,04 млрд рублей. Потрачено 4,9 млрд рублей.
Выделено Потрачено
«Единая Россия» 2,41 млрд руб. 2,27 млрд руб.
«Справедливая Россия» 902 млн руб. 857 млн руб.
ЛДПР 710 млн руб. 702 млн руб.
«Яблоко» 432 млн руб. 364 млн руб.
КПРФ 309 млн руб. 308 млн руб.
Годовое финансирование парламентских партий:
«Единая Россия» - 4 млрд 283 млн рублей,
ЛДПР - 1 млрд 50 млн рублей,
КПРФ - 1 млрд 60 млн рублей,
«Справедливая Россия» - 497 млн рублей.
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