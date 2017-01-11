В Самарской области идет процесс формирования новой областной избирательной комиссии Она будет работать в течение 5 лет. Напомним, полномочия предыдущего состава истекли сразу после выборов в самарскую губдуму 18 сентября. В этот раз облизбирком снова будет состоять из 14 человек. Их кандидатуры на основе предложений от политических партий, общественных объединений, …