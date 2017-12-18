В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»



"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 … Блогер Анна Носова поведала , что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена."Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30