Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует сайт «Ура.ру». Эксперт сравнил исчезновение этой купюры с исчезновением из оборота бумажной десятирублевки.
На днях в Центробанке заявили, что объем монет, находящихся в обращении у граждан, намного больше существующих потребностей. А потому ЦБ посоветовал финансово-кредитным структурам разместить монетоприемники в своих офисах и больших торговых центрах.
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