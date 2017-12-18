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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

«За 

21 декабря 2017, 01:59
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В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.

«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - 
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Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан

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Предварительно клиент пройдет первичную идентификацию в банковском отделении, для процедуры потребуется паспорт. 

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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
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ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.

"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 
11 декабря 2017, 07:38
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки опубликовали отчетность за октябрь. По объему вкладов первую строчку занимает "АктивКапитал Банк" с показателем 23 миллиарда рублей. За ним идет "Газбанк", граждане доверили ему почти 19 миллиардов 700 миллионов рублей. На третьем месте "Кошелев-Банк", там на счетах лежит 

28 ноября 2017, 03:09
ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ РФ послал запросы о блокировке 240 мошеннических порталов, которые находятся в зарубежных доменных зонах. Об этом проинформировал глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в эфире «Вести FM».
Как отмечено, из 240 запросов порядка 130 касаются блокировки 

28 ноября 2017, 09:03
Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления 

16 ноября 2017, 10:06
Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Портрет среднестатистического российского банкрота претерпел заметные изменения в течение последних двух лет, с того момента, как заработал закон о банкротстве физлиц. Об этом рассказывают "Известия".
Средний возраст неплатежеспособных заемщиков уменьшился с 37 до 22 лет, при этом о своей финансовой 

3 ноября 2017, 09:24
ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

ЦБ назвал номинал самой подделываемой рублевой купюры

Банк России выявил в третьем квартале свыше 10000 поддельных купюр в банковской системе. Более 50% из этого числа приходится на долю 5-тысячных банкнот.
На втором месте по «популярности» у злоумышленников стоит купюра в 1000 рублей. Вместе с тем,  специалисты обнаружили 

24 октября 2017, 05:06
12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Ткачук презентуют новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября. Мероприятие запланировано в формате телемоста, который соединит российскую столицу, Владивосток и Севастополь.
В процессе презентации будет рассказано о 

11 октября 2017, 08:27
СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей

ЦБ собирается выпустить в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на близкий к Банку России источник.
Согласно этой информации, внешний вид новых дензнаков уже утвержден. При этом бумага для 

26 апреля 2017, 03:34
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