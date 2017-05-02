Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в цене 0,3-2,9%. Узбекский производитель снизил стоимость седана Ravon Gentra на 14,3-17,3%.
Кроссоверы Lexus RX 200t AWD Luxury, Lexus RX 350, Lexus RX 450h выросли в цене на 3,1-3,2%, 2,8-3,1% и 2,5-2,7% соответственно. Также стали менее доступны кроссовер Nissan Qashqai (на 0,9-1,6%) и вседорожник Nissan X-Trail (на 0,5-1%).
Недавно россиянам представили кроссовер Audi Q5 очередного поколения, который на днях также подорожал. За автомобиль с двухлитровым агрегатом мощностью 249 л.с., укомплектованный АКПП и системой полного привода, потребуется выложить от 2 980 000 до 3 115 000 рублей.
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