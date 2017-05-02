Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО Минфин предложил предоставлять скидку на ОСАГО тем, кто не замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева.

Как отмечается, суть идеи в том, чтобы предоставить страховщикам возможность устанавливать коэффициенты в ОСАГО отталкиваясь …