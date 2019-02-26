В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов … Компания «Российские железные дороги» запустит в конце декабря для связи Москвы с регионами 100 дополнительных поездов. В усиленном режиме составы будут ходить с 21 декабря по 10 января 2019 года. Их направят почти в 20 российских городов, в том числе