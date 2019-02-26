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Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
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26 февраля 2019, 05:12
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки
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10 января 2019, 10:59
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04
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С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд
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27 сентября 2018, 11:59
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Walt Disney может выкупить Twitter
Претендентом на покупку социальный сети Twitter стала всемирно известная компания – мировой гигант индустрии развлечений Walt Disney Co. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Журналисты ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.
Официального подтверждения от «Твиттера» или от компании «Уолт Дисней» о заключении …
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27 сентября 2016, 11:40
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Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ
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19 августа 2015, 02:34
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Криштиану Роналду купил в Нью-Йорке апартаменты за 18,5 млн долларов
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18 августа 2015, 02:56
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Миллиардер Дональд Трамп выкупил тысячи оскорбляющих его доменов
Компания Trump Organization, принадлежащая миллиардеру Дональду Трампу, купила 3 153 доменных имени. В названиях веб-адресов содержались оскорбительные слова, к примеру, "Дональд Трамп - отстой", "Трамп уволен", "Трампу нет" и множество других, относящихся в том числе и к бизнесу предпринимателя. Как …
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14 августа 2015, 05:46
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«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы
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12 мая 2014, 11:18
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