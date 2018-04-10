Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора миллиарда, Виктор Вексельберг и его «Ренова» минус 1,3 миллиарда долларов. Почти столько же потерял владелец «Русала» Олег Дерипаска
Пор данным РБК, в списке пострадавших от санкций упоминаются и другие россияне: это совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов, и также сенатор Сулейман Керимов.
Российское правительство обещало этих людей поддержать.
Стоит добавить, что сегодня же на своих страницах в социальных сетях депутаты госдумы пишут, что ответные санкции России могут коснуться компаний Проктер энд Гэмбэл, Марс, Пепси и Кока-Кола.
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