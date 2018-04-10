Агентство сообщило, что по прибыльности для инвесторов рынок России опередил Китай и занял 1-е место. Вкладчиков уже меньше волнуют политические риски, которые, по их мнению, будут только снижаться, тем более что цены на нефть стабилизировались.



Эксперты Bloomberg рассказали, что …