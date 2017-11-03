Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
По замыслу AliExpress, будут размещены особые метки, при наведении на которые смартфона либо планшета появится магазин с виртуальными товарами. Метки разместят как в торгово-развлекательных центрах, так и на улице. Как отмечается, россияне получат возможность купить товары в виртуальных магазинах во «Всемирный день шоппинга» (11 ноября). Затем корпорация проанализирует итоги эксперимента и решит, имеет ли смысл его продолжать.
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