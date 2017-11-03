Контролируемая доставка: Россияне с сегодняшнего дня смогут отслеживать все заказы с AliExpress С 10 августа все россияне, сделавшие заказ на сайте AliExpress, получают возможность отслеживать доставку посылок. Каждая из них будет иметь свой штрих-код, по которому и покупатель, и продавец, станут узнавать статус доставки.

Прежде возможность маркировки была доступна только для дорогих …