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Материалы по теме:

Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
По замыслу AliExpress, будут размещены особые метки, при наведении на которые смартфона либо планшета 

3 ноября 2017, 11:15
Контролируемая доставка: Россияне с сегодняшнего дня смогут отслеживать все заказы с AliExpress

Контролируемая доставка: Россияне с сегодняшнего дня смогут отслеживать все заказы с AliExpress

С 10 августа все россияне, сделавшие заказ на сайте AliExpress, получают возможность отслеживать доставку посылок. Каждая из них будет иметь свой штрих-код, по которому и покупатель, и продавец, станут узнавать статус доставки.
Прежде возможность маркировки была доступна только для дорогих 

10 августа 2017, 05:22
AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

Китайский интернет-ритейлер AliExpress представил в России новую услугу. Определенные товары станут доставлять клиентам уже на следующий день после заказа.
Как сообщает ТАСС, в первую очередь это относится к товарам на российских складах. На начальном этапе речь ведется о таких брендах, 

25 апреля 2017, 09:22
AliExpress запустит в России продажи в кредит

AliExpress запустит в России продажи в кредит

Россияне с понедельника получат возможность приобретать товары на AliExpress в кредит и рассрочку. Отмечается, что РФ окажется первым рынком интернет-ритейлера КНР с такой опцией.
Как информирует ТАСС со ссылкой на представителей корпорации, на первых порах кредит станет доступен лишь для 

20 апреля 2017, 09:26
Пишите письма

Пишите письма

Национальная ассоциация дистанционной торговли измерила скорость доставки «Почты России». По большей части она не соответствует нормативам: стало хуже, чем пять лет назад.

Средний срок доставки простых писем по России превышает две недели - таковы данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), а 

21 ноября 2013, 02:40
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