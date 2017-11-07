Известная торговая площадка AliExpress уже в ближайшие дни собирается значительно уменьшить максимальный срок транспортировки товаров в Российскую Федерацию. Вместо 45 суток они будут доходить до адресата до 10 дней, рассказали “Ъ” в этой китайской корпорации.
Как поясняют эксперты, для сокращения срока фирма воспользуется услугами логистической компании Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba. Все посылки будут комплектоваться на складах в Китае, а значит заказы станут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress. По словам специалистов, стабильно увеличивающийся объем реализации требует усовершенствования схемы доставки, а РФ по-прежнему считается одним из наиболее привлекательных рынков для китайской компании.
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