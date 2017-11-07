Национальная ассоциация дистанционной торговли измерила скорость доставки «Почты России». По большей части она не соответствует нормативам: стало хуже, чем пять лет назад.

Средний срок доставки простых писем по России превышает две недели - таковы данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), а …