Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в РФ. Об этом сегодня официально сообщили российские СМИ со ссылкой на представителей китайской корпорации.
Напомним, заморозка услуг была вызвана определенными проблемами с растаможиванием. Теперь, как утверждается, заказы можно делать уже со среды. Об этом интернет-ритейлер AliExpress Russia объявил клиентам через Twitter. Вместе с тем, отмечают представители компании, на отправку почтовых посылок приостановка не оказала никакого влияния.
Кстати, проводившийся в 2016 году опрос выявил, что россияне уменьшают расходы на приобретения в интернет-магазинах. Средняя стоимость всех онлайн-покупок за три месяца прошедшего года составила 7,7 тыс. рублей, а в 2015-м эта цифра доходила почти до 9 тыс. рублей.
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