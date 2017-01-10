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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

В Самару прилетел щетинистый червец из Таджикистана

Вредитель, известный также как "мохнатая вошь", прятался в хурме, которую привезли с собой гости из Средней Азии.
Живые особи насекомого были обнаружены в ручной клади иностранцев в ходе проверки багажа на пункте пропуска МАК "Курумоч". Щетинистый мучнистый червец высасывает сок 

2 декабря 2016, 06:21
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за 

25 ноября 2016, 04:06
В ОЭЗ Тольятти построят таможенный комплекс

В ОЭЗ Тольятти построят таможенный комплекс

В особой экономической зоне Тольятти построят таможенный комплекс, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Цена контракта - 455 млн рублей. Местные компании оплатят работы из собственных средств. Согласно техзаданию, таможню возведут по чертежам компании «Калининградпромпроект». Объект будет состоять из 13 

25 октября 2016, 04:33
Около 9000 изделий Apple задержали на самарской таможне

Около 9000 изделий Apple задержали на самарской таможне

Самарские таможенники задержали крупную партию контрафакта, который пытались завезти под видом продукции марки Apple. Груз пришел из Казахстана. Документов на товар перевозчик представителям таможни не предоставил.

При досмотре были обнаружены наушники, компьютерные мыши и защитные стекла для мобильных телефонов 
14 октября 2016, 12:42
Крупнейший ретейлер Alibaba нашел способ борьбы с подделками

Крупнейший ретейлер Alibaba нашел способ борьбы с подделками

Представители крупнейшего китайского интернет-ретейлера Alibaba распространили информацию, что станут применять новую систему борьбы с товарами-подделками. Контрафактная продукция будет отслеживаться и удаляться с ресурса.
Для воплощения в жизнь задуманного компания намерена плотно сотрудничать с известными брендами. Отмечать подделки продукции будут представители 

6 июля 2016, 05:34
Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Проект по продвижению отечественных товаров на интернет-площадке AliExpress закончился провалом, информирует «Коммерсантъ». В распоряжение издания попали документы Минпромторга, из которых следует: за несколько месяцев работы российского раздела на AliExpress потребители сделали в нем лишь 24 заказа и поместили в раздел 

20 июня 2016, 10:53
Исследование: Женщины зарабатывают на интернет-торговле на 20% меньше мужчин

Исследование: Женщины зарабатывают на интернет-торговле на 20% меньше мужчин

Специалисты из Университета Вашингтона в ходе недавней работы установили: представители сильного пола зарабатывают посредством онлайн-торговли на eBay на 20% больше женщин. Для этого был собран и проанализирован большой информационный массив. Парадоксально, но факт – даже в тех случаях, когда установить 
20 февраля 2016, 02:55
Сайты мошеннических интернет-магазинов хотят закрывать без суда

Сайты мошеннических интернет-магазинов хотят закрывать без суда

Для блокировки мошеннических интернет-магазинов, которые находятся в доменных зонах ru и рф, не нужно будет ожидать судебного решения. Достаточно будет жалобы от организации "Центр интернет-технологий", которая осуществляет защиту прав пользователей глобальной сети Интернет. В отечественных средствах массовой информации сообщалось, что 
29 января 2016, 05:10
В России заблокируют сайты алкогольных интернет-магазинов

В России заблокируют сайты алкогольных интернет-магазинов

Роспотребнадзор планирует наказать 14 ресурсов, которые реализуют продукцию сомнительного качества. По информации ведомства, сайты продают дешёвые дубликаты элитных напитков, изготовленные подпольно. Употребление красиво упакованного суррогата зачастую заканчивается серьёзными отравлениями. Примером тому служат недавние инциденты в Красноярском крае, Чувашии и Московской 
26 ноября 2015, 01:20
AliExpress запустил сервис оплаты покупок со счета мобильного телефона

AliExpress запустил сервис оплаты покупок со счета мобильного телефона

В нашей стране запускается оплата покупок с сайта AliExpress при помощи мобильного. С номеров 4 крупнейших сотовых операторов страны можно будет произвести оплату.
Китайский сайт первым среди конкурентов запустил такую технологию в нашей стране.
Комиссия за оплату с мобильного составит 
24 марта 2015, 08:22
Интернет-магазин AliExpress открыл в Москве центр выдачи заказов

Интернет-магазин AliExpress открыл в Москве центр выдачи заказов

Один из крупнейших интернет-магазинов в мире AliExpress открыл в столице России свой центр выдачи заказов. Он будет базироваться на платформе службы доставки "СПСР-Экспресс", являющейся партнером ретейлера.
AliExpress в России является крупной площадкой, в нашей стране за прошлый год сайт посетили 

5 февраля 2015, 07:09
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