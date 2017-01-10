Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.

Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за …