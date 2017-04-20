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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 10,25%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию уменьшило ставки по ипотечным кредитам до минимальной величины за весь период ипотечного кредитования в РФ. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на АИЖК.
Ипотечный кредит на возводимое жилье можно будет оформить по ставке от 

13 марта 2017, 02:28
21 февраля в Германии стартовали продажи Lada Vesta

21 февраля в Германии стартовали продажи Lada Vesta

Немецким покупателям новинку будут предлагать с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Поставляемые в Европу седаны соответствуют нормам токсичности Евро-6, из-за экостандартов были изменены некоторые материалы. Цены на авто начинаются от 12 с половиной тысяч евро (это примерно 

22 февраля 2017, 12:37
Aliexpress отменил бесплатную доставку товаров в Россию

Aliexpress отменил бесплатную доставку товаров в Россию

Китайский интернет-ритейлер AliExpress меняет условия дешевой доставки в нашу страну. Так, с 7 февраля будет обязательным присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам дороже $2. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-релиз фирмы.
Для клиентов AliExpress из Украины 

7 февраля 2017, 01:24
В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

По итогам 2016 года вазовская «четырнадцатая» стала лидером продаж на российском рынке легковых автомобилей с пробегом, говорится в исследовании «Автостата». Всего было реализовано почти 160 тыс. этих машин.

На втором месте «семерки». На третьей позиции в списке - подержанный Ford Focus. 

6 февраля 2017, 01:32
В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017. Одним из основных отличий гаджета является передняя 5-мегапиксельная камера со 120-градусным углом обзора. Благодаря ей в кадре помещается большее число людей.
Новинка имеет 8-ядерный процессор при частоте на 1,5 ГГц. 

16 января 2017, 10:00
Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

АвтоВАЗ в минувшем году продал в России 266 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в 2015-м. При этом авторынок в стране сократился на 12%. В декабре доля Lada впервые превысила 20%, что на 3 пункта больше, чем годом 

13 января 2017, 04:39
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в РФ. Об этом сегодня официально сообщили российские СМИ со ссылкой на представителей китайской корпорации.
Напомним, заморозка услуг была вызвана определенными проблемами с растаможиванием. Теперь, как утверждается, заказы можно делать уже со среды. Об 

10 января 2017, 04:48
Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Мэрия Самары займет 500 миллионов рублей

Соответствующие сведения содержатся на портале госзакупок, где были опубликованы результаты торгов. Речь идет об открытии пяти невозобновляемых кредитных линий по 100 миллионов рублей сроком на 730 дней.
В тендерах участвовали "Западно-Сибирский коммерческий банк", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и "Сбербанк". Именно последний и 

19 декабря 2016, 04:14
Банк

Банк "Солидарность" взыскал долги по кредитному договору со Швидака и Егиазирова

Сегодня Самарский районный суд областного центра вынес решение по иску кредитного учреждения о принудительном взыскании денег по кредитному договору с известного бизнесмена и совладельца сразу нескольких самарских предприятий Александра Швидака и его питерского партнера Вадима Егиазарова. Первоначально гасить долги коммерсанты 

7 декабря 2016, 07:27
За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3

За неуплату кредита житель Самары может лишиться автомобиля Mazda 3

Судебные приставы арестовали автомобиль самарца, который задолжал банку 647 тысяч рублей.

Мужчина взял кредит на крупную сумму в одной из финансовых организаций. Залогом стала иномарка. Однако ежемесячные платежи житель Самары пропускал. В результате его долг перед банком превысил полмиллиона рублей, сообщили 

23 ноября 2016, 10:24
Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Проект по продвижению отечественных товаров на интернет-площадке AliExpress закончился провалом, информирует «Коммерсантъ». В распоряжение издания попали документы Минпромторга, из которых следует: за несколько месяцев работы российского раздела на AliExpress потребители сделали в нем лишь 24 заказа и поместили в раздел 

20 июня 2016, 10:53
AliExpress запустил сервис оплаты покупок со счета мобильного телефона

AliExpress запустил сервис оплаты покупок со счета мобильного телефона

В нашей стране запускается оплата покупок с сайта AliExpress при помощи мобильного. С номеров 4 крупнейших сотовых операторов страны можно будет произвести оплату.
Китайский сайт первым среди конкурентов запустил такую технологию в нашей стране.
Комиссия за оплату с мобильного составит 
24 марта 2015, 08:22
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