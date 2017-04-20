Россияне с понедельника получат возможность приобретать товары на AliExpress в кредит и рассрочку. Отмечается, что РФ окажется первым рынком интернет-ритейлера КНР с такой опцией.
Как информирует ТАСС со ссылкой на представителей корпорации, на первых порах кредит станет доступен лишь для российских товаров в разделе «Молл». Через 2-3 месяца возможность приобретений в кредит распространится на весь ассортимент AliExpress ценой от 3000 рублей.
Рассрочка дается на разную технику. В частности, ноутбуки, смартфоны, аксессуары. Например, смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, Apple iPhone 7, ноутбуки Asus можно будет получить с рассрочкой без переплаты уже через несколько дней.
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