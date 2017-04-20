По итогам 2016 года вазовская «четырнадцатая» стала лидером продаж на российском рынке легковых автомобилей с пробегом, говорится в исследовании «Автостата». Всего было реализовано почти 160 тыс. этих машин.

На втором месте «семерки». На третьей позиции в списке - подержанный Ford Focus. …