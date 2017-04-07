Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
Хотя по факту в прошлом году доходы людей упали еще почти на 6%, розничные продажи снизились на 5 с небольшим. На низком уровне остается спрос на крупную бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и телевизоры. А вот рынки автомобилей и электроники постепенно начали восстанавливаться. При этом аналитики отмечают, что доля населения, которая считает, что сейчас плохое время, чтобы делать крупные покупки, по-прежнему растет, начиная с 2014 года. Таковых сейчас 60%. И мало кто верит, что в ближайшее время произойдет восстановление доходов, которое позволит вернуться к докризисному уровню потребления.
Напомним, ранее эксперты федерального Минэкономразвития прогнозировали, что нашу страну ожидают 20 лет застоя. Говорили, что российской экономике, скорее всего, не удастся преодолеть стагнацию в ближайшие два десятилетия. По самым оптимистичным прогнозам, на то, чтобы зарплаты людей вернулись хотя бы на уровень 2013 года, потребуется еще как минимум 4 года. И потом они, несмотря на инфляцию, будут расти очень медленно. Это новая экономическая реальность, которую эксперты уже даже перестали называть кризисом.
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