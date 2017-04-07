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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России

Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.
Если 

4 апреля 2017, 09:52
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу 

23 марта 2017, 05:59
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

Федеральная антимонопольная служба проверит законность роста цен на дорожный битум, используемый в дорожном строительстве. По данным ведомства, только с начала года тонна продукта стала дороже на 50-70 процентов. В ФАС подозревают, что производители битума могли пойти на ценовой сговор в 

21 марта 2017, 04:50
BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.
Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему 

17 марта 2017, 05:22
Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке

Минэкономразвития не поддержало идею о снижении ставки по ипотеке

Минэкономразвития России не поддержало идею Минтруда о снижении ставки по ипотеке с 12 до 8 процентов для семей с детьми до трех лет. В ведомстве посчитали, что субсидирование на 4 процентных пункта - «довольно затратная бюджетная мера». В министерстве уверены, 

27 февраля 2017, 01:46
В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства граждан. Ведомство считает, что признание физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего.

Нынешнее законодательство предполагает, что избавиться от обязательств по кредитам можно, имея задолженность более 500 тысяч рублей и срок просрочки в 3 

17 января 2017, 01:36
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты.  В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
Продолжили 

28 ноября 2016, 05:07
России предрекли 20 лет экономического застоя

России предрекли 20 лет экономического застоя

Экономический застой в нашей стране может продлиться 20 лет.  Чтобы лучше сориентироваться в сложившейся  ситуации федеральное министерство экономики подготовило долгосрочный прогноз социально-экономического развития на два десятилетия вперед.
Документ, как это обычно бывает, содержит три сценария развития событий: базовый, консервативный и 

20 октября 2016, 01:24
Стартовал экономический форум «Самара – Саксония»

Стартовал экономический форум «Самара – Саксония»

В Самарском научно-исследовательском университете имени Королева подписано соглашение о сотрудничестве с Горной академией Фрайбурга.
Документом официально оформлено многолетнее сотрудничество вузов. Это первый итог визита делегации федеральной земли Саксония в Самарскую область, по итогам которого ожидается бурное развитие двусторонних отношений регионов 

18 октября 2016, 05:46
Минэкономразвития РФ предложило ограничить рост тарифов ЖКХ

Минэкономразвития РФ предложило ограничить рост тарифов ЖКХ

В Минэкономразвития заявили о новой схеме индексации тарифов ЖКХ на 2017 год. Платежи намереваются не выпустить за границы инфляции. Как рассказывают российские СМИ, эти сведения содержит прогноз социально-экономического развития страны на 2017-2019 годы.
В документе указано, что больше всего нашим 

12 октября 2016, 01:57
Минэкономразвития хочет проводить контрольные закупки

Минэкономразвития хочет проводить контрольные закупки

Ведомство предлагает ввести поправки, которые бы разрешили ведомству проводить контрольные закупки в торговле и секторе услуг, пишут «Ведомости». Сейчас право на такие действия имеют только МВД, ФСБ, служба внешней разведки, таможня и ФСИН. Другим организациям это запрещено, они могут лишь 

18 мая 2016, 03:01
2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей

2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей

Этот показатель исчисляется специальным индексом потребительского доверия. В третьем, так называемом постотпускном, квартале он оказался равен 74, упав на четыре пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами. С 2005 года показатель в этот период либо находился в стабильном состоянии, либо 
27 октября 2015, 02:41
Слежка за людьми

Слежка за людьми

На Западе стремительно развивается новая ниша – отслеживание через сенсорные приборы перемещений покупателей по городу и магазинам. Компании растут в этой нише как грибы. Но их бизнес вызывает возмущение граждан, отмечают "Ведомости". 

Фэн Цанг, владелец модного ресторана азиатской кухни Happy Child 

24 января 2014, 10:53
Избыточную электроэнергию можно вернуть

Избыточную электроэнергию можно вернуть

У потребителей электроэнергии появилась возможность возвращать избыточную мощность электросетевым компаниям, если она востребована другими потребителями. Это позволит сократить капзатраты электросетевых компаний, сообщают "Ведомости".

Премьер Дмитрий Медведев 26 июля подписал постановление правительства, которое должно повысить доступность энергетической инфраструктуры. Электросетевые организации разного уровня обязаны 

1 августа 2013, 11:15
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