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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить 

25 октября 2017, 08:14
ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

Самарское управление ФАС уличило известную компанию «НТВ-Плюс» в нарушении закона о рекламе. С жалобой на общество в антимонопольную службу обратился гражданин, которому в июне 2016 года пришло следующее смс-сообщение: «С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG4. При невозможности 

23 октября 2017, 10:49
Самарская область получит из федерального центра 660 млн рублей на лекарства

Самарская область получит из федерального центра 660 млн рублей на лекарства

Самарская область получит из федерального центра 660 миллионов рублей на лекарства. Речь о субвенциях на обеспечение отдельных категорий граждан медицинскими препаратами, изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован 

19 октября 2017, 12:21
Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Медицинская сеть: В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете

Проект закона о дистанционной розничной продаже медикаментов через Сеть внесен в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина, информирует правительственный портал.
Как следует из законопроекта, параллельно подразумевается введение запрета на розничную продажу в Сети средств, отпускаемых по рецепту. Еще авторы инициативы 

13 октября 2017, 12:08
На полках супермаркетов могут появиться лекарства

На полках супермаркетов могут появиться лекарства

Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что 

5 октября 2017, 09:03
Хлеб, лимонад и аспирин: Правительство предложило разрешить продавать лекарства в супермаркетах

Хлеб, лимонад и аспирин: Правительство предложило разрешить продавать лекарства в супермаркетах

Этот вопрос обсуждался недавно на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщает РБК. Вице-премьер дал поручение Минздраву проанализировать возможность продажи лекарственных средств в продуктовых торговых сетях.
Ранее Минздрав информировал о разработке соответствующего законопроекта, но инициатива не нашла особой поддержки, и 

5 октября 2017, 11:18
Контроль за ценами на жизненно важные лекарства может быть снят

Контроль за ценами на жизненно важные лекарства может быть снят

Контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно важных, который сейчас осуществляет государство, может быть снят. В результате таких действий стоимость медикаментов в аптеках грозит увеличиться в разы.
Министерство промышленности и торговли России направило в правительство страны предложение прекратить регулирование 
2 марта 2016, 05:16
В Самаре пресекли продажу незарегистрированных медпрепаратов

В Самаре пресекли продажу незарегистрированных медпрепаратов

В Самаре расследуют уголовное дело о незаконном обороте незарегистрированных медицинских изделий.
«По данным следствия, в 2015 году в офисе «Компания Профилайн» и в выставочном центре «Экспо-Волга» были реализованы незарегистрированные медицинские изделия DermalFillerPlatinumGold, DermalFillerPlatinumSilver, DermalFillerPlatinumBronze в количестве 25 штук на общую 
8 декабря 2015, 01:29
Ученые из России и Китая создадут материалы для квантовых компьютеров

Ученые из России и Китая создадут материалы для квантовых компьютеров

Представители научной среды двух стран приступят к моделированию белковых молекул. Плоды их исследований должны послужить основой создания медикаментов против онкологических заболеваний, вирусов, а еще материалов для базы квантовых компьютеров. Это будет совместная масштабная работа представителей Дальневосточного федерального университета и Пекинского 
10 ноября 2015, 03:30
Самарские аптеки закупают 70% иностранных медикаментов

Самарские аптеки закупают 70% иностранных медикаментов

Цены на целый ряд лекарственных препаратов повышаются, хотя аптечные сети стараются сдержать рост акциями и скидками. Причиной стало повышение закупочной стоимости медикаментов производителями в результате падения рубля. Дело в том, что 70% закупок для розницы производятся из-за рубежа. Аптеки работают 

19 января 2015, 12:52
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