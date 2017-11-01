В РФ с января жизненно необходимые медицинские препараты могут подняться в цене по причине неэффективной работы информационного реестра лекарств и новой схемы госзакупок медикаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФАС.
Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, с нового года на рынке госзакупок медикаментов станет работать информационная аналитическая система (ИАС), созданная для мониторинга цен на лекарства на госторгах. Чтобы не допустить завышения стоимости препаратов, ИАС автоматически определит их предельную цену, опираясь на внесенные в реестр сведения государственной базы лекарств.
Как предостерегают в ФАС, эффект от системы может оказаться прямо противоположным и привести вовсе не к экономии госсредств. Эксперты поясняют: в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) наименование одного и того же медикамента представлено в различных формах. Варьируется количество пробелов между словами, виды скобок и т.д.. Таким образом, название одного и того же препарата ИАС станет идентифицировать как разные медикаменты, а это способно повлечь создание искусственных монополий, и как следствие, вызвать рост цен. Недостатком ГРЛС, заключают в ФАС, могут воспользоваться закупающие лекарства структуры.
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