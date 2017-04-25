В РФ начали работать сервисные центры Apple, где, в частности, можно будет отремонтировать поврежденные экраны смартфонов. В российской столице прошли сертификацию 19 сервисных представителей Apple Premium Service Provider.
Как сообщается, отданные в авторизованный центр iPhone отправляются на ремонтное предприятие, где им, в числе прочего, станут заменять экраны. По словам экспертов, прежде американский концерн не поставлял в РФ дисплеи для своих гаджетов, а поврежденные смартфоны попросту меняли на новые с доплатой.
Теперь производитель изменил политику. Это произошло после иска, в ходе рассмотрения которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Apple до 1 мая 2017 года открыть в России единый сервисный центр.
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