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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями
В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
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20 декабря 2017, 02:08
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Под Владимиром грузовик протаранил пассажирский автобус
Девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии при столкновении рейсового автобуса и грузовика во Владимирской области. Авария случилась сегодня утром на 118 километре автодороги Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики.
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27 июня 2016, 02:11
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Телефонный мошенник из Сызрани обманул пожилую жительницу Владимирской области
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19 ноября 2014, 09:59