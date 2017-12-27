Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение 12 октября и в первую очередь отправлены в Севастополь и Владивосток, символы которых есть на купюрах. А также Москву, Хабаровск и Симферополь. Массовый же выпуск начался в декабре, и купюры …