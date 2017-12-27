Агентство по страхованию вкладов собирается осуществить реформу ликвидации финансово-кредитных учреждений, которых лишают лицензии, информируют «Ведомости» со ссылкой на руководителя агентства Юрия Исаева. Как он отмечает, в настоящее время средний период ликвидации банка – порядка 3 лет.
Сейчас АСВ занимается ликвидацией 321 учреждения, балансовая стоимость активов которых составляет 3,78 трлн руб., оценочная — 0,44 трлн руб. По словам Исаева, в последнее время стремительно увеличивалось количество переходящих под управление АСВ структур, но по причине длительности процесса ликвидации ряд активов с течением времени дешевеет, и в результате кредиторы получают меньше.
По замыслу экспертов АСВ, следует официально принять законодательные изменения с целью увеличения эффективности работы с активами. Как планируют специалисты, сразу после отзыва лицензии агентство приступит к оценке качества активов, определит активы для продажи и станет готовить их к сделке. Новшества дадут возможность сократить период ликвидации банков до 1,5 лет и сделать процесс более прозрачным. Суть в том, чтобы избежать продолжительных судебных процессов, которые зачастую не дают должного результата, и сделать акцент на оперативной продаже, пока актив не обесценился.
Вместе с тем, АСВ анализирует предложение реализовывать активы на открытых торгах площадках. ЦБ и кабмин в целом поддержали предложения АСВ. Вариант поправок в закон о банкротстве планируется представить уже в следующем месяце.
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