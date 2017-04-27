Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.

Если …