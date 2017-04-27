Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
По словам экспертов, модели, которые производятся на предприятии в Калуге методом крупноузловой сборки, не считаются собранными в России вследствие ужесточения правил с начала этого года.
В этой связи следует напомнить, что российское подразделение Volkswagen приняло решение отозвать 2 340 кроссоверов Audi Q5 на территории РФ. На днях суд Соединенных Штатов обязал Volkswagen выплатить США $2,8 млрд по известному делу о «дизельном скандале».
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