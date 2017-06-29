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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в России

Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в России

Перечень наиболее безопасных SUV на отечественном автомобильном рыке представили эксперты Daily-Motor. В топ-5 попали кроссоверы и внедорожники с оптимальными показателями краш-тестов института безопасности и дорожного движения Соединенных Штатов.
На первой строке рейтинга оказалась Audi Q7. Эта модель получила наивысший индекс 

27 июня 2017, 02:09
Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

В интернете распространилась информация о цене Mazda CX-5 второго поколения. По данным представителей компании, в РФ за самую простую версию модели нужно будет заплатить около 1,3 млн. рублей.
Автоновинка на отечественный рынок придет в трех разных вариациях с различными двигателями. 

23 июня 2017, 06:11
Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Для разблокировки владельцу авто понадобится пройти проверку алкотестером. Если будет выявлено наличие алкоголя в организме, 

23 июня 2017, 07:14
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

19 июня 2017, 03:31
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили ТОП-3 кроссоверов в РФ ценой до 800 тыс. рублей. Первое место в списке принадлежит Renault Duster. Стоимость этого транспортного средства находится в диапазоне от 640 тыс. рублей (за базовую версию) до 780 тысяч (за вариант Expression). В 

5 июня 2017, 09:18
Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
В Москве и Северной столице не представилось возможным установить явного фаворита. При этом было отмечено, что жители обоих 

25 мая 2017, 05:27
Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Toyota Corolla сохраняет лидирующую позицию в мире по количеству проданных экземпляров. Как показывают статистические данные, за первые три месяца 2017 года семейство японских авто разошлось числом 297 471 экземпляр. Это только на 0,9% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, но гораздо лучше, 

24 мая 2017, 05:14
Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Аналитики «Автостата» представили свою версию топ-10 наиболее востребованных у россиян внедорожников с пробегом по результатам 1-го квартала 2017-го. На первой строчке списка российская Lada 4х4.
По статистике, объем рынка подержанных моделей этого внедорожника в январе-марте составил 22,2 тыс. экземпляров, что 

22 мая 2017, 05:22
Peugeot представит в России четыре новинки

Peugeot представит в России четыре новинки

Французская корпорация Peugeot представит в РФ до конца текущего года 4 автоновинки. Это новый седан Peugeot 408, а также обновленные кроссоверы Peugeot 2008, 3008 и 5008.
Седан появится в дилерских центрах уже в начале лета. Следом стартует реализация кроссовера Peugeot 

25 апреля 2017, 05:27
Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

В Интернете опубликован перечень автоновинок, которые будут представлены на Женевском автосалоне. Кстати, в 2017 году он пройдет в 87-й раз.
Основными участниками автомобильной выставки эксперты называют Audi RS 3 Sportback, Skoda Octavia, Mitsubishi Eclipse, Subaru XV, BMW 5 Series и 

20 февраля 2017, 01:25
Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.
Как отмечают в «Ассоциации европейского бизнеса», у дилеров этот автомобиль появился 

14 февраля 2017, 11:16
Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

Немецкая корпорация Volkswagen сообщила о начале реализации обновленной версии Golf на европейском рынке. Автолюбителям рассказали о трех новых вариациях автомобиля – две модели GTD и гибридная GTE.
Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
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