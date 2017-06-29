Аналитики составили список наиболее ожидаемых автомобилей этого года, на которые имеет смысл обратить внимание тем, кто находится в поиске нового транспортного средства. В лидерах оказался автомобиль Mazda CX-5, презентация которого состоялась осенью 2016-го, но продажи в РФ стартуют 1 июля.
Чуть позже отечественным автолюбителям предложат Honda CR-V, который также был представлен около года назад. В ближайшие месяцы начнется реализация китайского внедорожника DW Hower H3 от компании Great Wall по цене 1,23 млн рублей. В перечне самых ожидаемых моделей оказался Peugeot 408. Также эксперты говорят о Lada Xray Exclusive за 800 000 рублей.
Audi RS 5 будут привозить в Российскую Федерацию только под заказ. А еще среди моделей этого лета называют хетчбэк 1 Series и купе 2 Series от BMW стоимостью от 1,5 до 3,4 млн рублей.
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